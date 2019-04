Cs considera com a mostra de «fortalesa» de l'Estat els mítings dels líders presos

El cap de llista de JxCat al Congrés per Lleida, Jordi Turull, va intervenir per videoconferència a l'acte que va celebrar el partit ahir a la Seu d'Urgell. Des de la presó del Soto del Reial, el líder de JxCat va fer una crida a aprofitar les eleccions espanyoles per legitimar l'1-O.

La seva aparició va causar una resposta immediata del portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa. El portaveu va aplaudir que els líders polítics a la presó puguin participar en la campanya electoral després de l'autorització de la Junta Electoral Central (JEC). Carrizosa va afegir que «l'oportunitat que tenen demostra la fortalesa de la democràcia».