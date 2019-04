Una gran ofensiva d'Estat Islàmic mata 35 persones a Síria

Almenys 35 militars sirians i efectius d'altres forces aliades amb el Govern de Damasc van morir durant un atac d'Estat Islàmic que va començar fa dos dies a diverses zones del centre del país, segons la xarxa d'activistes de l'Observatori Sirià per als Drets Humans. L' atac més greu va tenir lloc a la localitat d'Al-Kum, al nord de les ruïnes històriques de Palmira, on els gihadistes van matar 15 efectius, que es van sumar als altres 20 morts en una altra ofensiva a la regió d'Al Sujna , entre Palmira i Deir ez-zor. Aquesta ofensiva representa l'atac més cruent llançat per Estat Islàmic des de l'expulsió, el mes passat, del que va ser el seu últim bastió al país, la localitat de Baghuz. Aquest fet va marcar el punt final del seu domini territorial a Síria.