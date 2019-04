«Hem de sortir massivament de nou al carrer i prendre el control de la situació»

Després d'abandonar Podem Catalunya, Albano Dante Fachin irromp a les eleccions en una coalició de partits propera a la CUP

Albano Dante Fachin va obrir la campanya electoral a l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa davant de destacats membres de la CUP de la capital del Bages. Fachin assegura que si obté representació i és clau per a la gobernabilitat, posarà sobre la taula el dret a l'autodeterminació.

Per què va obrir la campanya a Manresa?

Perquè defensem l'esperit que va impulsar l'1-O, i aquella jornada vam veure que la clau era justament aquesta descentralització i la capacitat de la gent, de cada racó i fins i tot el poble més petit, per organitzar-se

Vostè és independentista?

Defensem el dret a l'autodeterminació, defensem la república, i que aquesta sigui catalana. I defensem que aquesta república sigui sobirana per prendre les seves decisions i que no tingui per sobre ni la Constitució Espanyola, ni el Tribunal Constitucional, ni el Borbó. Si algú creu que això és ser independentista, doncs dec ser independentista.

Per què li costa tant contestar simplement sí o no?

L'altre dia sentíem Marta Pascal, i ella deia ser independentista. Doncs a mi em sembla que la república catalana independent estarà més a prop amb gent com la que estem a Front Republicà, independentment de les etiquetes, que amb independentistes que van anar corrents a negociar amb Pérez Rubalcaba. Fixa't què va passar a l'1-O. Aquell dia ningú es va preguntar qui votava que sí o no. Allà tothom parava els peus a l'Estat.

Però hi creu o no amb la independència?

Si la gent ho vol, per descomptat. El problema no són les etiquetes, el problema que tenim és com fem efectiu que el poble de Catalunya decideixi lliurement el seu futur. I no és tracta d'eixamplar la base, sinó de plantejar qui està disposat a desobeir l'Estat i a tornar a fer el que ja vam fer el 1-O.

Opina que l'esperit de l'1-O s'ha perdut?

Em va sobtar molt, en el debat organitzat per La Vanguardia en què van participar tots els partits amb representació parlamentària, que ni Junts per Catalunya ni ERC parlessin explícitament i ni expliquessin amb claredat quin és el pla per continuar allò que va començar el 1-O. Perquè es parla de negociar amb Madrid i obrir una taula de negociació. Però i la gent què ha de fer? Tornar a casa? Ens hem d'organitzar de nou per sortir massivament al carrer i prendre el control de la situació.

La seva candidatura no disgrega el vot d'independentistes i d'esquerres? Hi ha altres partits que defensen el mateix.

Quan el Front Republicà decideix presentar-se, els dos grans partits sobiranistes havien decidit que anaven per separat. No ha estat possible, doncs, aquesta unitat amb què creiem. Però aquesta unitat s'ha de construir responent a la pregunta que formulava abans, la de si estem disposats a continuar fent servir la desobediència civil, com diu Jordi Cuixart. Avui ERC està dient que no posarà cap línia vermella i que tornarà a investir Pedro Sánchez.

Què faran, doncs, els seu diputats, si tenen representació?

Si la investidura de Pedro Sánchez depèn dels nostres vots, li direm que posem sobre la taula dues condicions si vol ser president. La primera és que accepti els resultats de l'1-O, i si no ho fa, que posi data per a un referèndum d'independència. Després, alliberar els presos i acabar amb la repressió als exiliats. Tenim clar que ens diran que si no pactem, vindà Vox.

I què contestaran llavors?

És dolent que vingui Vox, i ni a mi ni a Pedro Sánchez ens agrada la idea. Però Sánchez té dues opcions i ell en serà responsable.

Seria una responsabilitat compartida perquè vostès també permetrien aquest escenari.

No, perquè nosaltres ja hem avisat prèviament de les nostres condicions.

Sánchez també ha dit que no acceptarà el que vostè exigeix. Per tant, tornem a punt de partida i l'única solució és repetir el que es va fer el dia 1 i 3 d'octubre del 2017. I ens serveix per dir que la via negociada no és la solució al problema.