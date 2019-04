Monedero adverteix de l'augment de la presència de l'extrema dreta als mitjans

L'ideòleg i exsecretari de Podem, Juan Carlos Monedero, va alertar ahir que l'extrema dreta està tenint «una presència extrema» als mitjans de comunicació.

Monedero va apuntar que aquest augment de la presència es degut al fet que les elits estan «retirant ajuda» a Ciutadans per cedir-la a Vox. En aquest sentit, Monedero va fer una crida al vot el 28-A perquè, segons va apuntar, les elits tenen dues apostes, un «govern del trifachito» o un pacte entre PSOE i Cs i «els dos escenaris són terribles», va assegurar. Durant una atenció als mitjans a Tar-ragona, on va participar en un acte electoral, el líder de Podem va advertir que les eleccions del 28-A són «constituents». A més, va afegir que hi ha «massa» elements en joc a les urnes. «Ens hi juguem que la plurinacionalitat sigui una realitat i que les pensions no siguin l'últim bastió de l'estat social que els neoliberals assalten», va explicar Monedero. Per la seva banda, el candidat al Congrés per Tarragona, Ismael Cortés, va fer una crida al vot. Cortés va comentar que les eleccions del 28-A són fonamentals per anteposar l'agenda social i laboral a la batalla de les banderes.

D'altra banda, el líder de Podem, Pablo Iglesias, va defensar que un govern amb el seu partit defensarà la plurinacionalitat i no anirà a Madrid a mercadejar.