El partit de Le Pen farà grup amb el de Salvini al Parlament Europeu

El candidat ultradretà francès a les properes eleccions europees, Jordan Bardella, va anunciar a través de la xarxa social Twitter que havia signat el manifest impulsat pel ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, el principal objectiu del qual és crear un únic grup a l'Eurocambra al costat d'altres partits euroescèptics.

En aquest sentit, Reagrupament Nacional, el partit francès liderat per Marine Le Pen, se suma a aquesta campanya que va ser presentada per Salvini a Milà el 8 d'abril i que inclou mesures com la defensa dels valors cristians, una política migratòria més estricta sense reubicacions i retallar el poder de Brussel·les per poder imposar així polítiques econòmiques als Estats membres.

El ministre d'Interior italià va agrair també a través del seu compte personal a Twitter que el partit de Le Pen s'hagi adherit a aquest manifest signat a Milà per a una «Europa de sentit comú». «Gràcies de cor a Marine Le Pen i al seu partit per adherir-se al manifest de Milà. El temps dels buròcrates i els banquers ha acabat. El 26 de maig canviarà tot», va asseverar.

Actualment, a l'Eurocambra hi ha tres grups d'extremadreta i euroescèptics: Europa de les Nacions i les Llibertats (ENL), en el qual hi ha els de Le Pen i Salvini; Conservadors i Reformistes Europeus (CRE), que inclou el PiS, i Europa de la Llibertat i la Democràcia Directa (ELDD), en el qual hi ha Alternativa per Alemanya.

Amb aquest manifest, el ministre d'Interior italià proposa presentar-se en un únic grup per maximitzar la seva influència després de les eleccions europees que se celebraran del 23 al 26 de maig, segons el país.