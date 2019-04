Puigdemont, sobre la simulació del seu afusellament: "És una orgia de violència desfermada contra el que represento"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha carregat aquest diumenge contra la simulació del seu afusellament i crema que ha tingut lloc en una festa popular de Coripe (Sevilla). "És una orgia de violència desfermada contra el que represento", ha denunciat en un fil publicat el seu compte oficial de Twitter, alhora que ha assegurat que no només l'han volgut "afusellar i cremar" a ell, sinó que també han intentat "mofar-se de la lluita per la llibertat de presos i exiliats". Els veïns de Coripe, governat per un alcalde socialista, han fabricat un ninot que representava Puigdemont per després cremar-lo en el marc de la festa 'La Quema de Judas'. L'expresident ha lamentat que el PSOE hagi participat d'un "acte d'odi tan visceral i inhumà".

En aquesta línia, Puigdemont ha acusat "l'Espanya del 155 i del 'a por ellos'" de donar peu als fets, que ha qualificat d'"indignes i imprompis de cap societat civilitzada". "En són directament responsables els seus promotors i avaladors, com ho són de la deteriorada imatge d'Espanya", ha sentenciat l'expresident.

De la mateixa manera, ha retret a les autoritats socialistes locals haver "emparat" l'acte, que, ha dit, no ha estat "cap anècdota ni obra d'una minoria". Al seu torn, Torra ha anunciat que denunciarà la simulació d'afusellament i l'ha titllat d'"intolerable".

Així mateix, Junts per Catalunya ha fet públic que portarà els fets a la Fiscalia perquè els investigui per presumpte delicte d'odi. Alhora, el partit també demanarà al PSOE que prengui mesures contra l'alcalde socialista del municipi. A banda, el candidat al Congrés i eurodiputat pel PDeCAT, Ramon Tremosa, ha anunciat que denunciarà la simulació d'afusellament a la Comissió Europea via pregunta parlamentària escrita.