Sánchez reivindica el PSOE com l'únic fre al «bloc de la involució»

El president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, va incidir ahir, a l'equador de la campanya, en la necessitat que el vot s'aglutini entorn de la seva partit com a única forma de frenar el projecte de «retrocés» que representen PP, Ciutadans i Vox.

«Volem que Espanya miri al futur i el futur no té intermediaris. Qui vulgui futur ha de votar el Partit Socialista perquè si es vota altres formacions polítiques, el bloc de la involució tindrà més possibilitats de poder sumar i poder governar», va alertar en un míting al Pavelló Florida Babel d'Alacant, davant de més de 1.100 persones que el van rebre al crit de «president, president».

Com ha fet en nombroses intervencions al llarg de la campanya, Sánchez va agitar la por a la ultradreta recordant que va passar en les eleccions andaluses del 2 de desembre, però també s'ha viscut recentment a Finlàndia, on, contra tot pronòstic, la socialdemocràcia va guanyar per tan sols 6.000 vots la ultradreta.



El «drama» de l'atur

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, va plantejar ahir a Alacant reprendre el bo FP dual, una ajuda de 430 euros als joves compatible amb el salari per ajudar a «posar fi al drama» de l'atur juvenil.

Casado també va assegurar ahir que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, està en «mode avió tota la legislatura» i li «importa un rave Espanya» perquè, segons ell, només vol el poder. Dit això, va demanar el vot per al Partit Popular a les eleccions generals del 28 d'abril perquè vol ser el «president de tots».

La candidata del PP al Congrés per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, va assegurar dissabte que la Constitució s'ha convertit en un obstacle per al projecte del PSOE, que ha qualificat de rupturista i de tenir com a aliats tots els que volem destrossar l'ordenament constitucional.

La número u de Cs per Barcelona, Inés Arrimadas, va advertir ahir que si governen «al senyor Aitor Esteban i al senyor Rufián se'ls esborrarà aquella rialleta supremacista de la cara» perquè promouran una reforma electoral que fixi en el 3% el tall nacional per entrar al Congrés.



«Discurs d'extrema dreta»

El secretari general de Podem i candidat de Unides Podem a la presidència del Govern, Pablo Iglesias, va afirmar ahir que Ciutadans manté «un discurs d'extrema dreta», i va demanar als votants progressistes que reflexionin i votin a la formació «morada» com a única garantia que es doni un govern d'esquerres. «Si donen els números, el PSOE rebrà pressions per arribar a un acord» amb Ciutadans, rebrà pressions per arribar a un acord» amb Ciutadans, va exclamar.

El candidat de Vox a la presidència del Govern, Santiago Abascal, va expressar ahir, durant un míting electoral, que la seva formació aposta perquè «els que cometen crims contra les dones no surtin mai de presó».