Una cadena de vuit explosions causa almenys 207 morts i 450 ferits a Sri Lanka

Almenys 207 persones van morir i 450 més van resultar ferides en ple Diumenge de Resurrecció a Sri Lanka, primer per una cadena de sis atemptats amb bomba, ocorreguts en un lapse de mitja hora, contra tres esglésies del país i tres hotels de cinc estrelles a la capital, Colombo, i per dues explosions més subsegüents en un barri de l'est de la capital i en un zoològic al sud d'aquesta mateixa ciutat del país.

Més d'un centenar de persones van morir només en una explosió, l'ocorreguda a l'església de Sant Sebastià, a la ciutat de Negombo, al nord de la capital. Una altra trentena de persones van perdre la vida a l'explosió de l'església de Sió, a Batticaloa (província oriental del país). La tercera detonació va tenir lloc a l'església de Sant Antoni, al districte de Kotahena, a Colombo, i va deixar almenys mig centenar de morts. Els tres hotels afectats van ser el Cinnamon Grand, el Kingsbury i el Shangri-La, tots ells a la capital del país asiàtic i amb cinc estrelles de categoria.

Quatre hores després es van produir dues explosions més. La primera, al jardí zoològic nacional de Dehiwala, a 10 quilòmetres al sud de Colombo, que va deixar almenys dos policies morts. La vuitena explosió del dia va tenir lloc al barri residencial de Dematagoda, a l'est de la capital, quan policies que investigaven els atemptats contra els hotels van seguir un sospitós fins a una casa on va ser detonat l'explosiu. Tres policies van morir. La deflagració no va impedir, però, la detenció de tres individus, que estan ja sent inter-rogats.

Prèviament s'havia informat de l'arrest de set persones, segons el ministeri de Defensa, de les quals quatre ja estan en llibertat. El ministre d'Estat per a la Defensa, Ruwan Wijewardena, va assenyalar, a més, que els atemptats van ser perpetrats per terroristes suïcides pertanyents a un únic grup.

No obstant, el ministre no va revelar la identitat del grup terrorista. «No podem dir qui està darrere d'aquests atemptats i quines són les seves intencions fins que conclogui la investigació policial sobre els atemptats», va apuntar per la seva banda el portaveu de la Policia, Ruwan Gunasekara.