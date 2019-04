Un conductor drogat a Eivissa intenta atropellar els clients d'un local d'oci

La Policia Local de Santa Eulària, a Eivissa, va arrestar de matinada un home per un suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa després que intentés atropellar amb un vehicle un grup de persones que es trobaven a l'exterior d'un local d'oci del port esportiu de la localitat. L'arrestat va donar positiu en alcohol i drogues i, encara que no hi va haver ferits, es van registrar nombrosos danys materials.

Els fets es van produir poc després de dos quarts de cinc de la matinada, quan una trucada va alertar que un vehicle tipus pick-up havia trencat la tanca d'accés al recinte portuari i intentava atropellar un grup de persones situades a l'exterior d'un local d'oci. En no aconseguir-ho a la primera, segons els testimonis, el conductor va tornar a intentar-ho fent marxa enrere, però el xoc amb un fanal ho va impedir.

Diverses trucades van alertar els agents que el vehicle seguia al port després de l'incident.