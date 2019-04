ESTAT DEL TRÀNSIT | Retencions de 16 quilòmetres a la C-16, entre Cercs i Berga

L'operació tornada de Setmana Santa segueix en marxa i a hores d'ara els problemes de mobilitat es concentren a la C-16, on segons el Servei Català de Trànsit hi ha 16 quilòmetres de retencions entre Cercs i Berga, en sentit Barcelona. També hi ha retencions a l'N-340, al Vendrell, i a l'AP-7, a Castellet i la Gornal, per un accident.



Trànsit calcula que a la 1 del migdia ja havien tornat 348.988 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona, el 62,7% dels previstos (557.000 en total).



A banda, des de 2/4 de 2 es registren cues importants a l'A-2 a Esparreguera per un accident amb tres turismes implicats. La topada, que ha tingut lloc al quilòmetre 578 de la via, ha obligat a tallar un carril en sentit Barcelona, fet que ha provocat aturades de fins a 14 quilòmetres des de Castellolí. No consten ferits com a conseqüència d'aquest accident.





???? Situació viària complicada a l'A-2 a Esparreguera arran d'un accident que talla un carril en sentit Barcelona. Hi ha 14 km de retencions des de Castellolí #precaució #VolemQueTornis pic.twitter.com/VLYwdw5Inv — Trànsit (@transit) 22 d'abril de 2019