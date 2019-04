ESTAT DEL TRÀNSIT | Retencions de 5 quilòmetres a la C-16, a Cercs

L'operació tornada de Setmana Santa segueix en marxa i a hores d'ara els problemes de mobilitat es concentren a la C-16, on segons el Servei Català de Trànsit hi ha 5 quilòmetres de retencions a Cercs, en sentit Berga. També hi ha retencions a l'N-340, a Roda de Berà i a la C-14, a Alcover i a Organyà.

Trànsit calcula que a quarts de dotze del migdia ja havien tornat 303.532 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona, el 54,5% dels previstos (557.000 en total).