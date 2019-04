França anuncia que Notre Dame està «gairebé fora de perill»

El ministre de Cultura francès, Franck Riester, va anunciar ahir que la catedral de Notre Dame està «gairebé fora de perill», tot i que encara queden alguns «punts sensibles» a la volta. «Notre Dame està gairebé fora de perill perquè tots els punts sensibles que encara quedaven –la paret lateral nord, la paret occidental entre els dos campanars de la façana o el campanar sud– han estat assegurats, estabilitzats, i això és una gran notícia», va anunciar el ministre de Cultura.

«Queda la volta. Encara hi ha alguns punts sensibles a la volta i, per tant, els equips del ministeri de Cultura i les empreses estan treballant per retirar les runes que estan encara sobre la volta i cobrir-la progressivament. A partir d'aquí, podrem dir que Notre Dame està fora de perill», va explicar Riester.

Després de l'incendi que va devastar dilluns passat part de la catedral s'han donat 1.000 milions d'euros per a la seva reconstrucció. Multimilionaris i grans empreses franceses han fet generoses donacions per al monument.

Aquestes donacions han estat, però, envoltades de polèmica a França. Molts han qüestionat la generositat de les grans fortunes recordant que les donacions tenen importants deduccions fiscals. Els Armilles Grogues –el moviment sense líders ni ideologia que ha posat en perill el Govern del president Emmanuel Macron amb les seves violentes protestes a carrers– també han criticat que el Govern hagi trobat tan ràpid diners per construir la catedral i, en canvi, no destinin més diners a ajudes socials.