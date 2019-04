La Grossa de Sant Jordi 2019: quan i com es fa el sorteig?

Loteria de Catalunya ja ho té tot a punt per a un nou sorteig, la tercera edició de La Grossa de Sant Jordi. Però, ja saps quin dia i a quina hora es farà? Serà dissabte, 27 d'abril -alerta, no el dia de Sant Jordi-, a la 1 del migdia. I a diferència d'altres sorteig de la Generalitat, aquest no es podrà seguir per televisió. El premi gros és de 2.000.000 euros.

La tirada de la Grossa de Sant Jordi és de 14 milions d'euros, dels quals 12 són en paper i els altres dos en suport digital. En total, per al sorteig s'han posat a la venda 80.000 números, amb 35 bitllets per número. I cada bitllet, té un cost de cinc euros.

Com funciona la Grossa de Sant Jordi? Alerta, que hi ha canvis



En la seva tercera edició, el sorteig de Sant Jordi ha canviat el format. Hi haurà un únic premi extraordinari, que serà de dos milions d'euros per a un sol guanyador, el propietari o propietària del bitllet que tingui les cinc xifres i la sèrie afortunades. A més, hi haurà altres premis menors.

Aquests són tots els premis:



1 primer premi: 2 milions d'euros. L'encertant del número i la sèrie s'endurà dos milions d'euros

34 de segona categoria: 50.000 euros. Els 34 encertants del número (però no de la sèrie) guanyaran 50.000 euros per bitllet

75 de tercera categoria: 2.000 euros. Els números anterior i posterior al primer premi s'enduran 2.000 euros per bitllet



Terminacions: de 5 euros a 500 euros per bitllet

Els 245 bitllets que coincideixin amb la terminació de les quatre últimes xifres del primer premi s'enduran 500 euros

Els 2.520 bitllets que coincideixin amb la terminació de les tres últimes xifres del primer premi s'enduran 100 euros

Els 25.200 bitllets que coincideixin amb la terminació de les dues últimes xifres del primer premi s'enduran 45 euros

Els 251.685 que coincideixin amb la terminació de l'última xifra del primer premi s'enduran 5 euros



També hi haurà 280.000 bitllets premiats amb 5 euros cadascun pel segon reintegrament.

Trobaràs més informació sobre els premis dels sorteig i com cobrar els premis al web de Loteria de Catalunya.

Com seguir el sorteig?



El sorteig de Sant Jordi no es podrà veure a la televisió i falta que Loteria de Catalunya confirmi si es podrà seguir a través del seu web. A Regió7.cat trobaràs tots els números afortunats un cop acabi el sorteig.

El 46023, la Grossa de Sant Jordi de l'any passat



El primer premi de la segona edició del sorteig de la Grossa de Sant Jordi, celebrat a l'Auditori de Girona l'any passat, va ser pel número 46023, venut al Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) i Balaguer. Cada bitllet de 5 euros va ser premiat amb 100.000 euros. En concret, dels 23 tiquets posats a la venda, se'n van vendre 19 al bar S'Abril Espai Alternatiu, al carrer Urgell del Palau d'Anglesola, i tres més en un estanc del carrer Sanahuja de Balaguer.

El proper sorteig, la Grossa de Sant Joan



La Grossa estrenarà enguany un tercer sorteig, el de Sant Joan, que se suma al de Cap d'Any i al de Sant Jordi. El sorteig se celebrarà el 24 de juny i tindrà un premi extraordinari de 3 milions d'euros per un bitllet que haurà de coincidir en número i també en sèrie.

La Grossa de Sant Joan es començarà a vendre el 28 d'abril, a sis euros el bitllet, amb una tirada de 16,8 MEUR, dels quals 14,4 MEUR seran en paper i la resta en digital. Es posaran a la venda 80.000 números, amb 35 bitllets per número.