HBO diu que no ha autoritzat l'ús de la imatge de 'Joc de trons' de la campanya electoral de Cs

HBO Espanya ha afirmat que no ha autoritzat l'ús de la imatge de 'Joc de Trons' de la campanya electoral de Cs. El partit taronja va difondre fa uns dies a les xarxes socials un fotomuntatge de la candidata per Barcelona el 28-A, Inés Arrimadas, convertida en Daenerys Targaryen, 'Khaleesi', un personatge principal de la sèrie. A través de Twitter i com a resposta a la pregunta d'un usuari que adjuntava el cartell electoral de Cs i plantejava si la plataforma denunciaria l'ús de la seva propietat intel·lectual, HBO ha dit: "Som conscients que 'Joc de trons' desperta passions però no hem autoritzat l'ús de la nostra propietat intel·lectual per a campanyes polítiques de cap tipus". El cartell de Cs reprodueix objectes i vestimenta de la sèrie així com la tipografia del títol de la sèrie. A banda, hi afegeix "estrena 28 d'abril" amb "Inés Arrimadas vicepresidenta del govern" i "Espanya en joc".

Cs no és l'únic partit que ha utilitzat el reclam de 'Joc de trons'. El PP va llançar un vídeo inspirat en la sèrie amb el missatge: "Espanya no és 'Joc de trons'. És un país modern que no necessita més guerres".