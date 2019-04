L'alcalde de Coripe defensa que la crema simulada de Puigdemont és una «sàtira» que no va «contra el poble català»

L'alcalde de Coripe, el socialista Antonio Pérez, ha tret importància a l'afusellament i crema simulada de Carles Puigdemont a la festa 'La Quema de Judas' i ha defensat que és un "teatre" i una "sàtira" que no va "contra el poble català". Així, en declaracions a 'El Matí de Catalunya Ràdio', ha assegurat que no fomenta l'odi ni contra Catalunya ni contra els polítics, sinó que és un teatre "com qualsevol altre". "És una festa i una tradició com les Falles", ha precisat. Alhora, creu que "no s'han de treure les coses del seu lloc" i convida a tothom a conèixer la festa de primera mà.

Els habitants de Coripe (Sevilla) van simular aquest diumenge l'afusellament i crema de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Els veïns del poble van fabricar un ninot amb la cara de Puigdemont i, juntament amb una estelada i un llaç groc, la van passejar pels carrers fins a penjar-lo d'un arbre. Aleshores, li van disparar trets fins que va començar a cremar.

El ninot que s'afusella durant la festa, que se celebra anualment el Diumenge de Resurrecció, representa alguna persona reconeguda que es consideri que durant l'any hagi fet una mala acció. Així, són els alumnes de segon d'ESO de l'institut del poble i les seves famílies els responsables de la tria del personatge.

L'alcalde de Coripe va disculpar-se l'any passat per l'afusellament d'un ninot que representava l'assassina confessa del nen Gabriel, Ana Julia, i va haver de declarar davant la Fiscalia.