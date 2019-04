«La política ha de defensar la dignitat de les persones també en el trànsit cap a la mort»

La immigració és precisament una de les qüestions sobre les quals més rumors circulen a les xarxes socials. S'ha comprovat la ingerència a través d'aquestes xarxes en el referèndum del Brexit, per exemple, o a les eleccions dels Estats Units, per condicionar l'opinió pública i influir en els resultats. Els serveis de seguretat espanyols han detectat alguna incidència d'aquest tipus en aquesta campanya?

Nosaltres som dels primers països europeus que hem incorporat diferents estratègies de combat contra la desinformació i les fake news als nostres sistemes de seguretat nacional, hem creat unitats per lluitar contra això i ara com ara no hi ha hagut cap atac informàtic que valgui la pena destacar.

Si segueixen al Govern, habilitaran mesures concretes per exhumar els cadàvers de víctimes de la Guerra Civil Espanyola i posaran fi a les fosses?

Una democràcia com la nostra no es pot permetre determinades situacions. El compromís és reactivar la Llei de Memòria Històrica a la propera legislatura i especialment tot el que està relacionat amb les exhumacions. I també vull recordar que el Govern al llarg d'aquests mesos el que ha fet ha estat complir amb el que estipula la Llei de Memòria Històrica i amb un mandat del Congrés dels Diputats, que no va tenir cap vot en contra, tampoc de la dreta, per tal d'exhumar el dictador del Valle de los Caídos.

És partidari de regularitzar l'eutanàsia?

No solament en soc partidari, és que ho he demostrat aquests mesos tot i que no hem tingut el suport del PP ni de Cs. I estem parlant de l'eutanàsia en casos de malalties molt greus i amb la voluntarietat de la persona afectada. Si alguna cosa ha de defensar la política és la dignitat de les persones a l'hora de viure però també a l'hora de transitar cap a la mort.

S'enduriran les lleis en matèria d'agressions sexuals?

Sí, és un compromís que tenim.

També s'han plantejat perseguir la prostitució. La il·legalitzarien i sancionarien els clients?

El que farem és presentar una llei integral contra el tràfic i la prostitució i esperem que puguem trobar un consens ampli per aprovar-la.