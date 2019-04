Salvem el Tren critica l'estat de les estacions a l'Empordà

L'Associació Salvem el Tren Empordà va denunciar ahir la «deixadesa» i la falta d'informació «alarmant» a les estacions que hi ha entre Figueres i Portbou (Alt Empordà). L'entitat va lamentar que la falta d'inversió es demostra en unes instal·lacions «velles» i que en alguns casos resulten «perilloses». En aquest sentit, el portaveu de Salvem el Tren, Josep Maria Loste, va destacar les parades de Colera i Vilajuïga, on va reclamar una «millora ràpida i decidida». «Vilajuïga és una estació estratègica perquè moltes persones que volen anar a Roses hi podrien parar, i no s'hi ha fet res», va lamentar. Loste també va reclamar més freqüència de trens, sobretot dels de mitja distància (MD).