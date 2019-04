Els Comuns prometen donar «prioritat» al servei de Rodalies al Congrés

El servei de Rodalies de Renfe, i especialment la línia R-4, que connecta el Bages amb l'àrea metropolitana de Barcelona, seran «una prioritat» la propera legislatura al Congrés per Unidas Podemos «igual com ja ho va ser en l'anterior». Això és el que va assegurar la número 2 d'En Comú Podem per Barcelona, Aina Vidal, en una visita recent a la comarca, en concret a l'estació de Renfe de Sant Vicenç, acompanyada pel candidat de Sant Vicenç en Comú, Joan Baptista Costa, i per l'alcaldable del partit a Manresa i candidata al Congrés, Ana C. Querol. Vidal va lamentar la situació que presenta la línia en aquest tram, on hi ha hagut dues víctimes mortals en dos accidents en pocs mesos de diferència, i va recordar que «en els darrers pressupostos En Comú Podem havíem treballat, a proposta de les companyes del territori, esmenes concretes amb pressupost tant per a partides en seguretat com altres millores en aquesta via».