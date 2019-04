Identifiquen un dels terroristes suïcides

? Un dels terroristes suïcides que va atemptar a l'Hotel Shangri-La de Colombo durant l'onada d'atacs amb bomba que va tenir lloc el Diumenge de Resurrecció a Sri Lanka ha estat identificat com a Insan Setiawan. La policia va identificar Setiawan en l'audiència judicial que va celebrar-se ahir per presentar les primeres troballes de la investigació sobre la cadena d'atemptats, segons va informar el portal de notícies News First. El cos de seguretat va revelar que la dona va fer esclatar una bomba quan els agents van intentar registrar casa seva.