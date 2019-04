La JEC: un àrbitre al centre de la batalla

D'institució desconeguda a epicentre dels sismes habituals de la campanya. Fa tot just un mes i mig, el 5 de març passat, es van dissoldre oficialment les Corts, i des de llavors la Junta Electoral Central (JEC) s'ha convertit en una de les principals protagonistes de l'afer-rissat debat polític.

Tot i ser un òrgan permanent, la seva rellevància es multiplica exponencialment durant els períodes electorals a causa de la seva funció de «vetllar per la transparència i objectivitat» i «del principi d'igualtat» des que es convoquen els comicis.

La seva funció és especialment important de cara a unes eleccions tan polaritzades com les del 28-A, a les quals els principals partits arriben amb els seus discursos endurits i apel·lant a temes tan sensibles com el debat territorial a la recerca d'activar emocionalment el seu electorat i diferenciar-se dels seus adversaris. A això cal afegir-hi la tendència a la judicialització de la política a Espanya, aguditzada des de l'esclat de la crisi a Catalunya.

Així, des que Pedro Sánchez va confirmar l'avançament electoral, la Junta ha hagut de resoldre desenes de reclamacions de la pràctica totalitat de formacions polítiques que qüestionen les conductes dels altres partits.

Per exemple, ha advertit a la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, sobre l'ús de les xarxes socials institucionals amb fins polítics; ha exigit al president català, Quim Torra, la retirada de la simbologia independentista dels edificis públics, i ha donat llum verda a les rodes de premsa de l'Executiu després del Consell de Ministres, batejades com a «divendres socials», recorregudes per Ciutadans i el Partit Popular.

Les seves decisions han marcat la precampanya i, des de dimarts passat, amb la suspensió del debat d'Atresmedia, al qual el president del Govern havia decidit assistir, també agiten la campanya.

La seva resolució de no autoritzar l'únic debat en el qual havien de coincidir PSOE, PP, Unides Podem, Ciutadans i Vox, argumentant motius de proporcionalitat, va acabar amb l'estratègia de Pedro Sánchez, molt interessat a unir populars i taronges amb els ultres per reforçar la seva imatge centrista i moderada que està oferint durant aquesta campanya.

De fet, el mateix Executiu va defensar que els candidats seleccionin la seva presència en aquests debats en base a les seves estratègies electoralistes.

La decisió va desencadenar les crítiques de Vox cap a aquest organisme. El seu president, Santiago Abascal, va denunciar que a la JEC «manen els separatistes», tot i que la seva resolució es va basar en la seva jurisprudència de l'any 2015, quan Podem i Ciutadans sí que van ser autoritzats a participar per ser «grups polítics significatius». La diferència amb el cas actual és que, segons l'organisme, convidar ara Vox (que va obtenir el 0,1% dels vots el 2016) obligaria Atresmedia a fer el mateix amb els grups parlamentaris que van sumar més suports que el partit d'ultradreta per complir amb els criteris de proporcionalitat.

Crida l'atenció l'acusació d'Abascal tenint en compte les repetides ordres dictades a la Generalitat per a la retirada dels llaços i qualsevol referència als polítics empresonats, així com que el líder de Vox acusi de complir ordres de «separatistes» a un òrgan integrat per vuit magistrats del Tribunal Suprem i cinc vocals catedràtics de Dret o de Ciències Polítiques i Sociologia. Potser aquest va ser el motiu pel qual dimarts passat, en un WhatsApp filtrat per error, un dirigent de la formació va reconèixer que la decisió de la JEC «va bé» a Vox, però que malgrat això havien de «traslladar el seu gran cabreig».