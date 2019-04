L'Estat Islàmic reivindica els atemptats a Sri Lanka

El grup terrorista Estat Islàmic ha reivindicat els atemptats que van acabar el Diumenge de Resurrecció amb la vida de més de 300 persones en diverses esglésies i hotels de luxe de Sri Lanka, segons informa l'agència de notícies Amaq, vinculada amb el grup que lidera Abu Bakr al Baghdadi.

"Els executors de l'atac a Sri Lanka contra ciutadans cristians dels països de la coalició fa dos dies són combatents d'Estat Islàmic", assenyala el missatge difós per l'agència de notícies afí al grup terrorista.

El missatge d'Estat Islàmic arriba hores després que el Govern singalès atribuís al grup terrorista islamista local National Thowheed Jamath l'autoria dels atacs amb el suport d'una "xarxa internacional".

Els atemptats perpetrats per diversos terroristes suïcides contra diverses esglésies i hotels de luxe han acabat amb la vida d'almenys 321 persones i han deixat més de 500 ferits de diversa consideració, segons l'últim balanç del Govern singalès.

Aquest dimarts, el secretari d'Estat de Defensa i ministre portaveu del Govern de Sri Lanka, Ruwan Wijewardene, ha assegurat que els atemptats han estat una "represàlia" d'un grup terrorista islamista pels atacs que van acabar amb la vida de 50 persones en dos mesquites de Christchurch (Nova Zelanda) el 15 de març.

"Creiem que van ser duts a terme per un grup islamista extremista com a represàlia per la massacre en mesquites de Nova Zelanda", ha afirmat el viceministre, en una compareixença aquest dimarts davant el Parlament singalès.

"Aquest grup és conegut per tenir contactes amb una organització anomenada National Thowheed Jamath. Hauríem de fer passos immediatament per prohibir aquesta organització, que té vincles amb elements extremistes", ha assegurat el secretari d'Estat de Defensa, segons informa DPA.

El també ministre portaveu ha reclamat al Govern singalès que prohibeixi "immediatament" i catalogui com a organització terrorista al grup National Thoweed Jamath i ha assegurat que ni ell ni el primer ministre del país, Ranil Wickremesinghe, han estat convocats a les reunions del Consell de seguretat Nacional des d'octubre de 2018.

Durant la sessió extraordinària al Parlament, el cap del Govern singalès ha posat èmfasi que els musulmans han d'estar units en el rebuig als atemptats del Diumenge de Resurrecció. "Tots els que estan en contra d'aquest atemptat han d'estar units", ha dit.

Així mateix, ha reclamat suport internacional en la lluita contra el terrorisme i deixat clar que el país no ha d'acabar en un nou conflicte. "Hem d'aprofitar el suport internacional que hem rebut per eliminar el terrorisme al país", ha assenyalat. "No deixarem que el país es fiqui en altres 30 anys de conflicte", ha recalcat.