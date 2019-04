L'exsecretari del Govern nega que plegués per res relacionat amb el referèndum

L'exsecretari del Govern Joan Vidal de Ciurana ha argumentat que no va deixar el seu càrrec el juliol del 2017 per la convocatòria del referèndum. "No té res a veure amb l'1-O", ha manifestat De Ciurana, que argumenta que tenia ganes de tornar a l'activitat privada i que va aprofitar la sortida de diversos consellers aquell estiu del 2017 per proposar a l'expresident Carles Puigdemont la seva renúncia.

També ha negat que li fessin cap encàrrec sobre el referèndum ni el projecte de llei del referèndum i ha dit que en les reunions que va assistir abans de plegar es parlava en tot cas de com "adaptar" el programa electoral perquè Junts pel Sí perquè no havien obtingut majoria. Però que en cap cas es va parlar d'un referèndum "unilateral" i es buscava el "pacte". També ha dit que no coneixia ni l'Enfocats ni l'agenda Jové.

En la seva declaració –proposada per Vox- ha reconegut reunions amb alts càrrecs del Govern i amb Josep Maria Jové i ha dit que en tot cas era per "adaptar" el programa electoral després de les eleccions ja que no havien assolit majoria absoluta. Però s'ha desvinculat de qualsevol tasca o encàrrec per organitzar el referèndum. Sobre l'agenda 'Moleskine', ha dit que treballava de manera "coordinada" amb Jové però que "no li mirava la seva llibreta".

A preguntes del lletrat de Forn, Xavier Melero, també ha reconegut trobar-se amb l'excap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i ha dit que "sempre va quedar clar que la policia catalana exerciria com a policia judicial les seves funcions".