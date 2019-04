Marchena accepta la petició d'Aragonès de no declarar com a testimoni al Suprem

Marchena accepta la petició d'Aragonès de no declarar com a testimoni al Suprem CGPJ

El president del tribunal de l'1-O, Manuel Marchena, ha acceptat la petició del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, de no declarar com a testimoni al Tribunal Suprem. La seva declaració l'havia proposat l'acusació popular de Vox. Aragonès havia enviat un escrit al tribunal argumentant que la seva situació processal li permetia acollir-se al dret a no declarar perquè, tot i no estar processat formalment, ha estat objecte d'investigacions tant al jutjat 13 com al TSJC. El vicepresident ha hagut de comparèixer presencialment a la sala de plens i ha estat llavors quan Marchena li ha traslladat que podia acollir-se al dret a no declarar. "Si manifesta el seu desig de no declarar, hem acabat", ha afirmat Marchena. El vicepresident ha reiterat que no volia declarar i ha abandonat la sala immediatament després.

El president del tribunal ha acceptat els arguments d'Aragonès, que considera que ha estat objecte d'imputacions materials que, fins ara, no s'han "formalitzat". Ha explicat que la sala ha valorat el seu escrit i entén que "efectivament" hi ha una causa al jutjat 13 que va motivar que s'elevés una exposició raonada al TSJC per investigar-lo allò (ja que és aforat) i que el tribunal va argumentar que no existien "fonaments suficients" per a la seva imputació.

"Entenem que per més que s'hagi rebutjat per insuficient pot dibuixar un escenari que li permeti acollir-se al seu dret a no declarar sota jurament", ha dit.

Fins ara, pel fet de ser testimoni, Aragonès no havia pogut accedir dins la sala de plens per donar suport als acusats. Ho havia fet des de les portes del Tribunal Suprem.