Puigdemont vincula la polèmica de Coripe amb l'antiindependentisme

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el candidat de Junts per Catalunya Jordi Sànchez van fer referència ahir a la polèmica festa a Coripe, un petit poble de Sevilla, en què es va cremar i disparar amb munició real un ninot que simulava ser Puigdemont, en un acte de campanya de JxCat a Barcelona. Des de Waterloo, l'expresident va afirmar que no es tracta d'un atac personal: «No anaven contra una persona, anaven contra el que representem, el llaç groc, la bandera, el desig de llibertat, la idea de república, que els molesta tant, és la base de la mobilització de tantíssima gent a Catalunya que vol viure en un país diferent». Per la seva part, Sànchez va afirmar des de la presó de Soto del Real que «hem vist imatges que mai podríem imaginar que podrien succeir, la cara de l'odi, de la violència», i va afegir, més endavant, que «ens voldrien silenciats, apartats, et voldrien desaparegut de la vida política, a tu i a la resta de companys de JxCat, perquè diem la veritat, perquè som incòmodes».

El número dos d'ERC per Barcelona a les eleccions espanyoles, Gabriel Rufián, va demanar als partits «rebaixar el to» de la campanya del 28-A. Rufián va rebutjar, però, denunciar judicialment els fets. Rufián ho va dir després que el president de la Generalitat, Quim Torra, i JxCat anunciessin que portarien els responsables de la festa davant dels jutjats.