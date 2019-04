Sánchez afirma que amb el PSOE al Govern s'ha «desterrat la corrupció»

El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que amb l'arribada del PSOE al Palau de la Moncloa han «posat rumb a una Espanya de justícia social» i «neteja» que, a més, ha «desterrat la corrupció». No obstant això, els líders de PP i Cs, Pablo Casado i Albert Rivera, van atacar-lo pels seus pactes amb els independentistes.

En el debat a RTVE, Rivera va assegurar que Sánchez ara vol indultar els presos independentistes que estan sent jutjats pel Tribunal Suprem i «porta al front la paraula indult». A més, i després d'expressar la seva solidaritat amb les víctimes de Sri Lanka, va acusar tant Sánchez com l'administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, que hagin intentat evitar aquest debat a la televisió pública. De fet, va subratllar que Mateo hauria de dimitir perquè la televisió pública es paga amb els diners de «tots» els espanyols.

«Sánchez no es conforma amb col·locar a dit la presidenta de RTVE, ho ha fet a Correus i al CIS i col·locant a amics i endollats en empreses públiques ia més ara vol indultar i porta al front la paraula indult per indultar als seus socis separatistes que han donat un cop d'Estat», ha emfatitzar.

També Casado va retreure a Sánchez seus pactes amb els independentistes, i va posar en valor la tasca econòmica que havia portat a terme el Govern de Mariano Rajoy. «Potser per això el senyor Torra i Otegi van donar suport la moció de censura i potser per això han dit aquesta setmana que hi tornarien a donar suport després de les eleccions generals», va afirmar Casado, que va presentar el PP com l'«única alternativa» al Govern de PSOE.

Per la seva banda, Sánchez va posar en valor el que ha fet aquests mesos i va criticar que «la dreta» digui que tot anava «meravellosament bé» fins que els «malvats socialistes» van fer una moció de censura a Espanya.

Davant d'aquesta versió, va recalcar que amb el seu Govern s'ha «desterrat la corrupció» i s'ha apostat per la convivència. Segons Sánchez, la qüestió que han de respondre els espanyols és si volen que Espanya segueixi «avançant» o «retrocedint».

En el seu torn, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, va indicar que els debats haurien de ser obligatoris i va agrair als treballadors de RTVE seva defensa de la independència de la televisió pública.

Segons ha dit Iglesias, la televisió pública «mai més ha de ser el braç mediàtic de cap govern» i va defensar «legislar» per fer obligatoris els debats, més quan són «més importants» que la propaganda electoral i permet que els partits presentin les seves propostes. Per això, va demanar discutir sense «insults» perquè la gent tingui elements de judici «útils» per decidir el seu vot.