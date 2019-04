Un tècnic de Treball assegura que va rebutjar una factura d'Unipost perquè era «incorrecta»

Un tècnic del Departament de Treball David Badal ha assegurat que el setembre del 2017 va rebutjar una factura d'Unipost perquè el període era "incorrecte", d'un sol dia, i l'import era "inusual".

En la seva declaració davant del Tribunal Suprem, Badal ha explicat que no era la primera vegada que l'empresa de missatgeria feia errors en la facturació. "Si no era cada mes era cada dos", ha dit.

Badal ha assegurat que no va comentar res sobre aquesta factura amb cap dels seus superior, que tampoc va rebre cap instrucció, ni cap retret per part de ningú per haver-la rebutjat.