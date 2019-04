Whatsapp tanca el compte de Podem per haver enviat «missatgeria massiva»

Whatsapp ha tancat el compte de Podem per un presumpte incompliment de les normes de la companyia, que no permet la "missatgeria massiva". Així ho ha denunciat aquest dimarts el secretari de Comunicació del partit, Juanma del Olmo, a través del seu compte de Twitter. A cinc dies de les eleccions del 28 d'abril, el partit ha demanat explicacions a l'empresa propietat de Facebook, i el mateix Del Olmo ha publicat la resposta a Twitter: "Whatsapp acaba de respondre: "Els nostres termes i serveis no permeten la missatgeria massiva". Si això és així, per què han tancat només el compte de Podem i no la de la resta de partits que estan fent el mateix? El PSOE acaba de fer un enviament massiu avui a les 12.55 h", ha escrit.

A la piulada, Juanma del Olmo hi adjunta una captura de pantalla de telèfon mòbil en què es veu el suposat enviament dels socialistes, des d'un compte anomenat 'PSOE Whatsapp'. Es tracta d'un missatge on s'adjunten les enquestes de diversos mitjans de comunicació sobre qui va guanyar el debat de RTVE.