Aragonès diu que la divisió de la causa de l'1-O evidencia que és «política»

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar ahir que la divisió dels procediments judicials per l'1-O en diversos jutjats «evidencia» que es tracta d'una «causa política» i provoca «indefensió» en els investigats. D'aquesta manera, Aragonès va justificar la seva negativa a declarar com a testimoni al Tribunal Suprem emparant-se en el fet que ell va estar inicialment investigat pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona i el TSJC va valorar la seva possible imputació. Aragonès va explicar que està disposat a explicar-se on calgui però sempre defensant els seus drets. Així, creu que la seva possible declaració al Suprem podria haver estat utilitzada per Vox per incriminar-lo en el procediment al TSJC. De fet, creu que l'«anomalia que l'extrema dreta sigui acusació popular, serà un dels aspectes més comentats quan el judici s'expliqui a l'exterior».