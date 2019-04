Bonvehí defensa que Ponsatí figuri a les llistes de Puigdemont i de Graupera

El president del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí, va dir ahir que respecta les decisions de l'exconsellera Clara Ponsatí i considera «compatible» que pugui ser a la llista europea de JxCat, liderada per Carles Puigdemont, i tancar a la candidatura municipal de Jordi Graupera.

Bonvehí va valorar així l'anunci que Ponsatí, que va marxar a Escòcia per evitar ser jutjada a Espanya per l'1-O, tancarà de forma simbòlica la llista independentista encapçalada per Jordi Graupera a les eleccions municipals a Barcelona el 26 de maig, que competirà amb la de JxCat liderada per l'exconseller pres Joaquim Forn i amb Elsa Artadi com a número dos. Es dona el cas que l'exconsellera d'Ensenyament és la número tres de la llista de JxCat a les eleccions europees –que se celebren el mateix 26 de maig– encapçalada per Puigdemont.

Bonvehí va expressar el «total respecte» per l'exconsellera, segons va manifestar en declaracions als periodistes a la carpa de JxCat a Rambla Catalunya de Barcelona durant la Diada de Sant Jordi. I va indicar que això és una «demostració que les llistes de JxCat són veritablement transversals i que agrupen diferents persones, que venen de projectes polítics diferents».