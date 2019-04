Un cap de Mossos: «La sortida de la secretària judicial era viable»

El cap de mediació de Mossos que va ser a la conselleria d'Economia el 20 de setembre del 2017 va assegurar que la sortida de la secretària judicial per la porta principal «era totalment viable» si es muntava un dispositiu policial adequat, si bé van suggerir que sortís pel terrat perquè era més ràpid. A la seva declaració com a testimoni al judici del procés, l'agent va explicar com havia estat la seva intervenció el 20-S en la concentració «extraordinària» que es va fer davant d'Economia mentre la Guàrdia Civil practicava un escorcoll relacionat amb els preparatius del referèndum de l'1-O.

Aquell dia, ell va ser qui va comunicar a la secretària judicial que «hi havia una sortida habilitada molt més fàcil i factible que l'entrada principal» i que consistia a accedir per un terrat de la segona planta de l'edifici a un teatre annex, pel qual la lletrada de l'Administració de Justícia va acabar sortint, amb alguns actors i vuit mossos, després de més de 16 hores a la conselleria.

Segons va dir, aquesta opció era «immediata» davant la possibilitat de sortir per la porta principal, una cosa que, segons el seu parer, era «totalment viable» però més lenta perquè s'havia de muntar un dispositiu policial adequat i això «requereix cert temps».

Aquest dispositiu «no era el cordó de voluntaris» articulat per l'ANC, sinó que requeria que la BRIMO de Mossos (els antiavalots) aprofitarien aquest cordó i després reforçarien i ampliarien «en la mesura del possible» una càpsula per la qual passaria la comitiva, mentre que una vintena d'escortes els donaria seguretat. No obstant això, finalment es va optar per la sortida alternativa pel teatre, que implicava saltar «un mur d'un metre» que l'intendent va ajudar la secretària «a superar».

«Li vam suggerir que quedava molt poc perquè acabés la funció [...], ella ho va acceptar de manera molt cordial», va explicar.

«No hi havia cap problema que sortís sola i al final va sortir sola», va afegir el cap de mediació dels Mossos.