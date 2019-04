El CDR Manresa organitza demà un debat a quatre a la capital del Bages

L'Espai Òmnium de Manresa acollirà demà, a partir de 2/4 de 8 del vespre, un debat a quatre bandes amb la participació de les quatre forces sobiranistes que es presenten a les eleccions del proper diumenge: En Comú Podem, ERC, JxCat i Front Republicà, moderat per l'estudiant manresà de periodisme Pol Ruiz. El debat, que organitza el CDR Manresa, tindrà una extensió màxima de dues hores, dividida en 5 blocs i, al final, preguntes per part del públic. Els debatents seran Ana Querol, número 26 a la llista de les eleccions generals d'En Comú Podem per Barcelona, professora d'autoescola, militant d'ICV i coordinadora ICV Manresa; Josep Pagès, número 7 a la llista de JxCat, professor associat de la UAB, lletrat constitucional a l'Ajuntament de Barcelona i membre de la Sindicatura Electoral del referèndum de l'1-O; Pep Peraire, número 29 a la llista de Front Republicà, militant de Poble Lliure Bages, CUP Manresa i exmembre del Secretariat de l'ANC Manresa; i Ramon Fontdevila, president d'ERC Manresa, exregidor per ERC a Manresa i professor a l'institut Guillem Catà.