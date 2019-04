Cs fitxa l'expresident de la Comunitat de Madrid pel PP Ángel Garrido

Cs ha anunciat aquest dimecres al migdia el fitxatge de l'expresident de la Comunitat de Madrid pel PP Ángel Garrido per anar a la llista del partit taronja de les autonòmiques madrilenyes. Ho ha explicat en roda de premsa el candidat de Cs a la presidència de l'autonomia madrilenya, Ignacio Aguado, acompanyat de Garrido, que ha concretat que serà el número 13. L'expresident de la Comunitat de Madrid pel PP ha afirmat que ha pres la decisió per "convicció" i perquè Cs és on se sent "més còmode" i "estimat". "És l'única opció per seguir defensant amb honestedat i amb absoluta llibertat el que penso", ha dit, i ha afirmat que actualment Cs és la formació que "millor representa els valors del centre liberal" i està "allunyat dels extremismes". Garrido ha concretat que es donarà de baixa com a militant del PP, després de prop de 30 anys de militància, aquest dimecres mateix i s'integrarà a Cs. Així doncs, Garrido competirà amb la seva successora a la presidència de la Comunitat de Madrid i candidata pel PP a les eleccions del 26 de maig, Isabel Díaz Ayuso.

Aguado ha defensat que és moment "d'unir forces" en el centre polític contra PSOE i Podem i ha afirmat que amb aquesta estratègia guanyaran. El candidat de Cs a l'Assemblea de Madrid ha lloat l'experiència i moderació de Garrido. Per la seva banda, Garrido ha afirmat que cal lluitar contra els "extremismes" tant a la dreta com a l'esquerra. L'expresident de la Comunitat de Madrid pel PP era fins ara candidat a la llista europea del PP, com a número 4, i ha defensat descartar aquesta opció per "principis", tot i que hauria estat una opció "molt més fàcil".

Garrido ha esperat que el líder del PP, Pablo Casado, entengui la decisió i ha dit que té "respecte" cap a ell i ha desitjat que "sàpiga rodejar-se dels millors". També ha explicat que no ha avisat Casado de la seva decisió i ha dit que encara no ha parlat amb el president del PP, ja que la seva decisió és "personal" i ha esperat que altres persones facin com ell i se sumin al projecte de Cs.

Sorpresa al PP pel fitxatge

Fonts dels populars han reaccionat a l'anunci amb sorpresa: "Ningú al PP sabia dels plans d'Ángel Garrido. Ni tan sols el seu cercle més proper", han dit. També han recordat que dilluns passat Garrido va signar l'acceptació per anar a la llista europea del PP i havia dit que estava molt agraït amb Casado. "És ell i Cs els que han de donar explicacions als seus electors", han apuntat.