ERC insta el socialisme a dir si té la consciència «tranquil·la» per la situació dels presos

El número 2 d'ERC per Barcelona a les eleccions espanyoles, Gabriel Rufián, va preguntar ahir als membres de la direcció del PSC i el PSOE «si tenen la consciència tranquil·la» per la situació dels «presos polítics i exiliats» que no poden gaudir de la Diada de Sant Jordi per la situació judicial derivada de l'1-O.

En una atenció als mitjans a la carpa d'ERC al centre de Barcelona, Rufián va lamentar que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, o el candidat al Senat, Raül Romeva, no poguessin passejar ahir pels carrers «gaudint del dia més bonic del país per haver fet un referèndum». En aquest sentit, el republicà es va adreçar als votants socialistes catalanistes que els fa «vergonya, ràbia i fàstic» la situació dels presos de l'1-O i els va demanar que votin ERC. «Que confiïn en nosaltres si comparteixen valors de la democràcia, la llibertat, justícia social i antifeixisme», va dir. «Tant és el seu cognom, la llengua, a qui hagin votat o la bandera que portin a la cartera si en porten. Els defensarem tant o més que el seu partit», va subratllar.

Respecte del PSC, va lamentar que «molts dirigents en privat admetin» que la situació judicial de l'1-O sigui una «autèntica barbaritat». En aquest sentit, va dir que no ho diuen en públic per «covardia» i va lamentar que no hagin fet res per canviar la situació.

Preguntat pel debat de Televisió Espanyola de dilluns, Rufián va lamentar que es parlés de feminisme «sense cap dona» i de Catalunya i independentisme «sense cap independentista català». «Vaig veure Casado i Rivera que semblaven germans en tots els sentits, Sánchez, que anava a la seva, i Iglesias, que sonaven molt bé les coses que deia però que en dues hores no va parlar de referèndum», va descriure. «Em va sobtar que els que representen l'opció més revolucionària, no parlessin d'un referèndum», va assegurar respecte de Podem.

Després que el president de la Generalitat, Quim Torra, tornés a demanar ahir la implicació de la comunitat internacional per resoldre el conflicte democràticament, Rufián va constatar que les paraules de Torra formen part del que defensa ERC. Així, va aplaudir l'aposta pel multilateralisme i la negociació amb les institucions espanyoles, europees i les internacionals. Rufián també va apostar per «aglutinar cada vegada més gent» en les candidatures independentistes.