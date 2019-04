El Govern veu l'absolució de Rosell com una demostració de «l'abús» del sistema judicial espanyol

La consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, ha afirmat que la presó preventiva de 22 mesos de l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, absolt aquest dimecres per l'Audiència Nacional, és "una prova més que evident de l'abús del sistema judicial".

Durant la roda de premsa aquest dimecres després del Consell Executiu, la portaveu del Govern català ha vinculat la presó preventiva de Rosell amb "la dels presos polítics que fa més d'un any que són en presó preventiva" per impulsar l'1-O.

"És un escàndol en majúscules i així ho denunciem", i ha afegit que la presó preventiva dictada pel Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes no té cap justificació.

Ha recordat que tant el Govern de Catalunya com el president Quim Torra han expressat que "no s'acceptarà cap sentència que no sigui una absolució i, si no es procedeix d'aquesta manera, serà un altre cas d'abús del sistema judicial espanyol".

Sobre l'absolució de Rosell, ha explicat que l'Executiu central ha sabut pels mitjans de comunicació la notícia mentre estava reunit el Consell Executiu, i no han pogut "aprofundir".