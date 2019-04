Joan Ignasi Elena diu al Suprem que el Pacte Nacional pel Referèndum no va rebre diners ni ajudes públiques

L'excoordinador del Pacte Nacional pel Referèndum (PNR), Joan Ignasi Elena, ha assegurat aquest dimecres davant del Tribunal Suprem que l'entitat no va rebre cap finançament públic i que la seva web no va ser gestionada per la Generalitat sinó per organitzacions membres del PNR. Segons ell, l'entitat es finançava amb aportacions ciutadanes i de les entitats privades que en formaven part, i era coordinada per vuit persones, entre elles ell mateix. A més, el Ciemen, Òmnium i la Federació Catalana d'ONG s'encarregaven de gestionar la web, cosa que ha negat que fes la Generalitat.

Preguntat per Vox, ha dit que no sap qui va fer la web, però suposa que la van fer aquestes tres entitats. En tot cas, ha negat que ho gestionés amb Roc Fernández, responsable de continguts digitals de la Direcció General de Presidència de la Generalitat, i no li consta que el Govern participés en l'adquisició dels dominis www.referendum.cat.

També ha assegurat que l'entitat va decidir no rebre subvencions públiques per tal de preservar la seva independència i evitar recels entre els seus membres.

Elena també ha explicat que l'entitat es va dissoldre a finals de la primavera del 2017, mig any després de constituir-se, perquè ja havia complert el seu objectiu, que era donar a conèixer el referèndum entre la ciutadania. Segons ell, no va tenir-hi res a veure el fet que semblava que el referèndum pactat era cada cop menys probable.