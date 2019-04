Marta Pineda, dona de Sandro Rosell: «S'ha fet justícia»

La dona de Sandro Rosell, Marta Pineda, ha assegurat que "s'ha fet justícia" després de conèixer que l'Audiència Nacional ha absolt tant l'expresident del F.C. Barcelona com els altres cinc acusats de blanquejar comissions pels drets audiovisuals de 24 partits de la selecció brasilera de futbol i un contracte d'esponsorització amb Nike. "Després de dos anys de lluita, s'ha demostrat el que dèiem des del primer dia", ha dit Pineda a 'El Món a Rac1'. Malgrat reconèixer que no "entén" el que ha passat, ha dit que Rosell està "molt content", "satisfet" i "tranquil". "Estem molt contents per poder tirar endavant amb la vida que sempre hem portat, honrada i honesta", ha apuntat.