Els operaris de Notre Dame van violar la prohibició de fumar en les bastides de les obres

La policia francesa ha trobat 7 burilles de cigarretes a les bastides de restauració on va començar el foc que va devastar part de la coberta de la catedral de Notre Dame de París el passat dia 15, segons revela aquest dimecres el setmanari "Le Canard Enchaîné".

Alguns dels operaris que treballaven en la restauració de l'agulla del temple van reconèixer als investigadors que, en incompliment de les consignes de seguretat, fumaven a les bastides, afegeix la publicació. Tot i això, els investigadors aposten més per la hipòtesi que l'incendi es va deure a un curtcircuit, segons "Le Canard".

En aquest sentit, revelen diverses irregularitats amb la instal·lació elèctrica, en concret, en l'estesa per alimentar un joc de campanes que es trobava a l'agulla i un altre sota la mateixa, i que recorria l'embigat de fusta de la catedral. Aquest dispositiu va ser autoritzat, de forma provisional, el 2012 a petició dels clergues de Notre Dame durant les obres de renovació dels campanars principals, amb l'objectiu d'electrificar aquestes campanes perquè poguessin substituir-les.

No obstant això, sempre segons "Le Canard", mai va ser substituït, seguia utilitzant-se i sobre ell es va instal·lar la bastida per a la restauració de l'agulla.

Els investigadors han determinat que les campanes de l'agulla van sonar el dia de l'incendi a les 18.04 hores per cridar a la missa prevista a aquesta hora. Dotze minuts més tard es va encendre la primera alerta de detecció de fum en el lloc de seguretat de la catedral i cinc després va sonar la primera alarma d'incendi. En aquell moment es va iniciar l'evacuació dels fidels, però com els dos oficials de seguretat enviats a verificar les flames no les van trobar, es va pensar que era una falsa alerta i se'ls va demanar que es quedessin.

Segons "Le Canard", els oficials van ser manats a un lloc erroni a cercar el foc, una informació que nega l'empresa de seguretat privada que gestiona el monument.

Sobre les 18.30 van tornar a sonar les alarmes i, en aquest moment, els fidels van ser evacuats i, entre deu i vint minuts més tard, els agents van localitzar el foc a la base de l'agulla. A les 18.51 els dos oficials de seguretat van alertar els bombers que van arribar uns deu minuts més tard, però que es van trobar amb unes boques d'aigua insuficientment potents per tallar un incendi que ja havia cobrat dimensions importants.

La instal·lació anti-incendis, assenyala el setmanari, estava dissenyada per apagar un foc en el seu inici, però amb els retards registrats en la seva localització ja havia crescut massa. Només amb l'arribada de reforços, equipats amb mànegues més potents, van poder començar a lluitar contra les flames, encara que ja va ser tard per salvar la coberta de Notre Dame.