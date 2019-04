Una testimoni diu que Sànchez es va oferir a acompanyar la secretària judicial a sortir d'Economia el 20-S

L'excap de protocol del Departament de Vicepresidència i Economia Anna Teixidó ha explicat aquest dimecres al Tribunal Suprem que l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez va oferir a la secretària del jutjat d'instrucció 13 sortir acompanyada per ell mateix i per "altres personalitats" com el diputat de Junts pel Sí (JxSí) Lluís Llach el 20-S de la seu de la conselleria. L'excap de protocol ha dit que la voluntat és que "pogués marxar més tranquil·la" perquè ho feia acompanyada de "persones conegudes", però que la proposta va ser rebutjada. Teixidó també ha explicat que no va veure "preocupació" per les tasques de la comitiva judicial i que durant la jornada hi va haver "moments bastants tranquils". Tampoc li consta que es traslladés "cap dificultat" o "petició d'ajuda" per part dels qui feien el registre.

Teixidó, proposada per la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva i que ha demanat que no es projectés la seva imatge, ha explicat que va arribar al departament cap a les nou del matí i que va estar bona part del dia al vestíbul, des d'on va sentir algunes de les converses mantingudes entre els cossos policials i també en les que van participar Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i un voluntari de l'ANC. En el cas de Cuixart, ha dit que no el va veure fins cap a les deu de la nit, "moment que es comença a parlar de la desconvocatòria de la manifestació". La testimoni va estar al departament –d'on en va sortir en alguns moments- fins gairebé les quatre de la matinada.

L'excap de protocol, que ha dit que va procurar estar "disponible per a qüestions pràctiques", ha explicat que hi va haver una "incomprensió inicial" tant de la Guàrdia Civil com per ella mateixa pel fet que Jordi Sànchez fes d'interlocutor, però que els van explicar que era una "actuació habitual" de medicació dels Mossos "parlar amb convocants sobre qüestions d'aquest tipus".

Desconvocar perquè marxin "més de pressa"

L'excap de protocol també ha explicat que, a la nit, va sentir com Sànchez i Cuixart van plantejar "la necessitat de desconvocar" la concentració. "Era tard, hi havia un volum encara molt important de gent concentrada i es considera que va sent hora de desconvocar", ha explicat, motiu pel qual demanen el suport d'altres "personalitats" que hi havia a la zona, com diputats del Parlament, davant la possibilitat que ells dos no fossin prou "referents" per a tota la gent concentrada.

Durant la conversa, segons ha relatat, Sànchez i Cuixart van manifestar que "els convocarien per al dia següent per facilitar que la gent marxés", en referència a la convocatòria davant del TSJC. L'objectiu, segons ha dit, és que "tothom marxés una mica més de pressa". En el moment de la desconvocatòria, ha explicat que va veure com tots dos van pujar als vehicles de la Guàrdia Civil.

Teixidó ha descrit l'ambient que hi havia al vestíbul, amb converses "bastant naturals" i amb "aportació d'idees" que "es traslladaven a la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra". En canvi, ha explicat que un dels tinents de la Benemèrita va advertir que hi havia armes dins dels vehicles però que no ho havia volgut dir davant de Sànchez "perquè no ho utilitzés en el seu benefici".

També ha explicat que Sànchez va traslladar la idea de fer un "cordó humà de voluntaris per alliberar l'entrada perquè fos possible l'accés", tant per als vehicles que traslladaven als detinguts com per a l'entrada de treballadors. "Sobre les condicions del passadís, crec que va exposar el que es veia capacitat per a fer", ha dit.

Sobre les opcions de sortida per a la comitiva judicial, l'excap de protocol ha explicat una nova proposta. Després que es rebutgés l'opció que tots sortissin per la porta d'entrada perquè la Guàrdia Civil volia marxar amb els vehicles aparcats davant, Teixidó ha assegurat que Sànchez va oferir a un dels tinents i als Mossos la possibilitat que la secretària judicial –amb qui no va mantenir "cap contacte"- sortís acompanyat per ell i també per "altres personalitats" que hi havia a fora, com ara el diputat Lluís Llach. "Va dir que, si volien, ell i Lluís Llach acompanyarien a les persones de la comitiva que consideressin per si la secretària se sentia amb més suport", ha explicat. La proposta "no va ser acceptada i després es va plantejar la sortida pel pati".

Sobre la sortida pel pati del darrere, l'excap de protocol ha explicat que li va suggerir un responsable de seguretat de l'edifici i que ho van anar a traslladar als Mossos. "És un pati del darrere, que connecta amb patis d'altres blocs, típic de l'Eixample, amb patis més o menys al mateix nivell", ha explicat. Teixidó ha dit que, després de comprovar-ho, ho van veure "viable", però que ja no va ser conscient del moment en què va marxar la secretària.

En el moment que va marxar Sànchez de la conselleria, ha dit que tenia "visualitzada" la imatge de com li va donar "la mà" al tinent de la Guàrdia Civil. L'excap de Protocol ha afegit que "en cap cas" ni Sànchez ni el voluntari de l'ANC que va estar a dins de la conselleria va mostrat la seva voluntat d'impedir o obstaculitzar el registre. També ha dit que es va aprofitar que encara hi havia el cordó de voluntaris perquè marxessin a última hora treballadors de la conselleria.

Ningú li va comentar cap intent d'assalt

Teixidó també ha relatat que al llarg de la jornada hi havia "moments bastant tranquils" i que ni ningú li va comentar que els concentrats que estaven al carrer fessin cap intent d'assaltar la conselleria, com sí han declarat alguns guàrdies civils al Suprem. "No em van comentar cap situació similar", ha dit. Teixidó ha explicat que hi ha moments en què al vestíbul es queden entre dos i quatre agents i que altres van a altres dependències a "descansar" i "repartits per plantes".

"No vaig veure una preocupació sobre el treball de la comitiva durant tota la jornada", ha dit, "em va semblar tot bastant sobre la marxa, amb normalitat" i "els moments més inusuals van ser amb els vehicles i amb la sortida de la nit". A més, ha remarcat que, tot i que es van suspendre reunions per la situació, els treballadors podien "entrar i sortir sense cap dificultat".

Sobre el desenvolupament del registre, la testimoni ha dit que no hi era, però que no li consta que es traslladés "cap dificultat" o "petició d'ajuda" per part dels treballadors. Només ha remarcat que, quan semblava que l'escorcoll ja havia acabat, hi va haver algun problema amb la connexió d'internet que va fer "allargar" les tasques.

Junqueras saluda Salvadó

A preguntes de l'advocat Andreu van den Eynde, Teixidó ha explicat que va acompanyar Oriol Junqueras a les dependències d'Hisenda a la Gran Via, on va veure com l'exvicepresident va saludar l'exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, en aquell moment detingut. "Li va donar la mà i la va dir ànims", ha dit. En resposta a la fiscalia, ha admès que un agent els va fer la indicació que no podien mantenir contacte, però que va ser molt breu.

Protesta de Pina

L'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Pina, ha demanat al president del tribunal, Manuel Marchena, que en el cas dels testimonis proposats únicament per alguna defensa, la resta d'advocats defensors interroguin després de les acusacions. És a dir, que primer siguin interrogats per l'advocat defensor proposant, després per les acusacions, i finalment per la resta de defenses. Habitualment, interroga primer el defensor proposant, després la resta de defenses i finalment les acusacions. Marchena ha dit que té els seus dubtes sobre aquesta proposta, li ha demanat quin article legal empara el supòsit i li ha fet la reflexió que d'aquesta manera la resta de defenses tindrien una "millor posició" que el defensor ha proposat el testimoni. El magistrat ha anunciat que donarà una resposta aquest dijous.