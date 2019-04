Whatsapp tanca el compte de Podem per «missatgeria massiva»

Whatsapp ha tancat el compte de Podem per un presumpte incompliment de les normes de la companyia, que no permet la «missatgeria massiva». Així ho va denunciar ahir el secretari de Comunicació del partit, Juanma del Olmo, a través del seu compte de Twitter. Cinc dies abans de les eleccions del 28 d'abril, el partit ha demanat explicacions a l'empresa propietat de Facebook, i el mateix Del Olmo va publicar la resposta a Twitter: «Whatsapp acaba de respondre: 'Els nostres termes i serveis no permeten la missatgeria massiva'». Si això és així, per què només han tancat el compte de Podem i no els de la de la resta de partits que estan fent el mateix? El PSOE acaba de fer un enviament massiu avui a les 12.55 h», va escriure Del Olmo.