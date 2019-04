Abascal augura «un tomb» a les urnes el 28-A

El líder i candidat de Vox a la presidència del Govern, Santiago Abascal, creu que diumenge que ve la seva formació política donarà la sorpresa a les urnes provocant un "tomb" de l'arc parlamentari molt més important del que vaticinen les enquestes, que ha recordat que ja es van equivocar amb els seus pronòstics per a les eleccions andaluses del passat mes de desembre.

En una entrevista a la Cadena Cope, recollida per Europa Press, Abascal ha parlat d'una realitat "oficial" i una altra realitat "popular", que creu que és la que està omplint els actes de Vox per tot Espanya durant aquesta campanya electoral i que aquest diumenge anirà a votar "amb la il·lusió recuperada" en un partit "que defensa la unitat nacional".

Per això, ha rebutjat les apel·lacions al vot útil de PP i Ciutadans i ha insistit que l'assistència de nombrosos seguidors als seus mítings en totes les províncies demostra que en moltes circumscripcions petites Vox pot quedar per davant d'aquestes dues formacions polítiques. "Aquells que apel·len al vot útil igual estan per darrere de nosaltres en moltes d'aquestes províncies", ha avisat.

"Doble vara de mesurar"

Abascal lamenta que la seva exclusió dels debats electorals li hagi impedit dirigir el seu missatge a tots els votants "en igualtat de condicions" que la resta de candidats. Però també creu que ha permès que "milions d'espanyols" siguin conscients de la "doble vara de mesurar" i la "injustícia" que pateix la seva formació, sobretot quan alhora es permet "als colpistes" participar en actes similars des de la presó.

En aquests debats, el líder de Vox ha vist al president del Govern i candidat socialista, Pedro Sánchez, "obsessionat" amb la seva formació política i "amb dir mentides" del seu partit, com el seu judici és "la relació amb la violència sexual "o acusar-los de" negar el genocidi nazi ".