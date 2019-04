Cs incorpora l'expresident de la Comunitat de Madrid pel PP

Cs va anunciar ahir al migdia el fitxatge de l'expresident de la Comunitat de Madrid pel PP Ángel Garrido per anar a la llista del partit taronja de les autonòmiques madrilenyes.

Va explicar-ho en roda de premsa el candidat de Cs a la presidència de l'autonomia madrilenya, Ignacio Aguado, acompa-nyat de Garrido, que va concretar que serà el número 13.

L'expresident de la Comunitat de Madrid pel PP va afirmar que ha pres la decisió per «convicció» i perquè Cs és on se sent «més còmode» i «estimat». «És l'única opció per seguir defensant amb honestedat i amb absoluta llibertat el que penso», va dir, i va afirmar que actualment Cs és la formació que «representa millor els valors del centre liberal» i que està «allunyat dels extremismes».

Garrido va donar-se de baixa ahir com a militant del PP, després de gairebé 30 anys de militància, per integrar-se a Cs. Així doncs, Garrido competirà amb la seva successora a la presidència de la Comunitat de Madrid i candidata del PP a les eleccions del 26 de maig, Isabel Díaz Ayuso.