David Fernàndez: «Si l'autodeterminació és delicte em declaro culpable i reincident»

L'exdiputat de la CUP David Fernàndez ha descrit una actitud "deliberadament pacífica i determinadament no violenta" dels prop de 4.000 manifestants que van ser el 20-S a la seu del partit al carrer Casp. L'exlíder cupaire ha criticat al Suprem que hi hagués un "setge policial" durant vuit hores a la seu del partit sense cap mandat judicial i que la policia s'endugués "propaganda del partit", així com 40 barrets o material d'una campanya contra la privatització de l'aigua. "És la situació més arbitrària, antijurídica i anòmala que he viscut mai com a representant polític", ha criticat.

A preguntes del lletrat Benet Salellas, ha defensat que gràcies a la seva ajuda i d'altres militants es va fer un passadís tant per allunyar els cotxes del CNP com també perquè un comandament pogués acostar-se a la seu per comprovar que no hi havia cap policia dins de la seu. Fernández ha testificat a petició de la defensa d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

L'exdiputat del Parlament de Catalunya ha reivindicat aquest dijous al Tribunal Suprem que l'1-O va "desobeir a consciència", com també va fer-ho el 9-N. "Si l'autodeterminació és delicte, em declaro culpable i reincident fins que no sigui un delicte, sinó un dret democràtic", ha assegurat. A més, Fernàndez ha expressat la seva voluntat de no respondre les preguntes de Vox, però finalment ha decidit fer-ho "per imperatiu legal i per imperatiu moral de denunciar la crueltat de qualsevol forma roí i mesquina de feixisme".

Per la seva banda, el diputat d'ERC Ruben Wagensberg ha dit que "quan una resolució es considera injusta, entra la desobediència civil" i que la ciutadania va voler-la "desobeir".