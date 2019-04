El Govern denuncia la simulació d'afusellament de Puigdemont a Coripe

El Govern de la Generalitat va acordar ahir en el Consell Executiu denunciar «per unanimitat» a la Fiscalia l'afusellament i crema d'un ninot que representava l'expresident Carles Puigdemont al poble de Coripe, a Sevilla.

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va explicar que hi veuen un presumpte delicte d'inicitació a l'odi i discriminació. Budó va mostrar-se sorpresa pel fet que la Fiscalia no hagi actuat d'ofici, com sí que ho va fer en altres casos, i va citar un seguit d'exemples, com el de Valtonyc, Pablo Hasél, Jordi Pesarrodona, Willy Toledo o els titellaires de Madrid.

Budó va afegir que ha trobat a faltar una denúncia contundent de PSOE i PSC sobre els fets de Coripe, però no espera que hi siguin abans de les eleccions generals.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'ahir, Budó va mostrar-se convençuda que els socialistes no faran cap pronunciament ni denúncia pels fets a Coripe abans de les eleccions del 28-A perquè l'«anticatalanisme els fa sumar vots».