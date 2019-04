Macron baixarà els impostos en resposta a les «armilles grogues»

El president francès, Emmanuel Macron, va confirmar aquest dijous que preveu baixar en uns 5.000 milions d'euros l'impost sobre la renda, al mateix temps que pretén vincular les pensions més baixes amb la inflació, en resposta a les protestes deslligades pel moviment de les "armilles grogues".

En una roda de premsa, Macron va defensar la necessitat de "treballar més" per a compensar el descens d'impostos i la reducció de la despesa pública que busca el seu Govern.

"Entorn de 5.000 milions, penso que estaria bé", va dir sobre la reducció que desitja en l'impost sobre la renda, encara que va deixar en mans del seu Govern precisar el muntant, i va afegir que aquesta baixada es finançarà en part amb la finalitat d'algunes exempcions fiscals que beneficien a les empreses.

Respecte a les pensions, la intenció de Macron és que el mínim per a les pensions contributives quedi per sobre dels mil euros.

Va advocar per allargar el període de cotització per als treballadors, encara que no per retardar l'edat legal de jubilació.

També va enumerar altres objectius per a la resta del mandat, com una reforma constitucional que permeti una descentralització "diferenciada", la reducció del nombre de parlamentaris i la introducció d'un percentatge de proporcionalitat en la Cambra Baixa.

Es va mostrar favorable a la supressió de l'Escola Nacional d'Administració (ENA), que és considerada el viver de les elits del país, una de les mesures més polèmiques de les que va desgranar en la seva compareixença i que tenia previst anunciar el passat 15 d'abril en un discurs cancel·lat per l'incendi de la catedral de Notre Dóna'm.

Les principals mesures anunciades avui ja havien estat filtrades pels mitjans francesos després de l'anul·lació del discurs televisat, que finalment no va tenir lloc.