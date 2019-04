El segon classificat en les primàries de Cs a Múrcia denuncia el procés electoral per frau

Leonardo Pérez ha denunciat per frau les primàries de Múrcia del partit taronja

Leonardo Pérez ha denunciat per frau les primàries de Múrcia del partit taronja | Leonardo Pérez

El militant de Ciutadans que va quedar en segon lloc en les eleccions primàries de la formació taronja a la Regió de Múrcia, Leonardo Pérez, ha presentat una denúncia a la Policia Nacional per un presumpte delicte de frau en el procés electoral que hauria afavorit la guanyadora, Isabel Franco, segons ha pogut saber Europa Press a partir de fonts properes.

En concret, Pérez ha presentat una denúncia per les "irregularitats" que ha detectat la seva candidatura, i ha adjuntat l'informe pericial que reflecteix que un 43 per cent dels vots rebuts per Franco procediria de connexions a Internet de fora de la Regió de Múrcia segons les adreces IP (Internet Protocol).

La candidatura de Pérez ha posat aquestes presumptes irregularitats en coneixement de la Policia Nacional, en considerar que aquest informe pericial és una "evidència" i no es podia quedar "en un calaix". La Plataforma d'Afectats per les Primàries de Cs continua treballant per preparar una querella a nivell nacional.

Cal recordar que Franco va obtenir 599 vots, el 43 per cent procedirien de fora de la Regió en funció d'aquest informe pericial; mentre que Pérez va obtenir 237 vots en aquests comicis.