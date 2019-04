Troben morts dins una cova la dona i el seu fill de 10 anys desapareguts a Tenerife

Els cossos de la dona i el seu fill de deu anys desapareguts abans-d'ahir a la tarda al municipi d'Adeje, a Tenerife, van ser trobats ahir morts a l'interior d'una cova situada entre el barranc del Burro i el barranc del Infierno. Un ampli dispositiu format per més de cent persones va buscar-los durant tot el dia per terra i aire a la zona rural de La Quinta de Ifonche.

La causa va quedar sota secret de sumari i les diligències s'estan tramitant sota competència del jutjat de violència sobre la dona número 1 d'Arona, segons van informar fonts judicials.

En el dispositiu de recerca, activat des de les 11 del matí, hi participaven agents de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional i de la Policia Local, així com efectius del Consorci d'Emergències de Bombers i dos helicòpters, un d'ells del Grup d'Emergències i Salvament (GES) del Govern de Canàries, al qual s'hi va va afegir una unitat de terra.

Els fets van passar dimarts, cap a les 5 de la tarda, quan un nen de cinc anys, fill i germà dels desapareguts, va ser trobat per uns veïns a la zona de La Quinta. Segons sembla, el menor estava en xoc i no parlava espanyol, per la qual cosa els equips d'emergències van posar-se en contacte amb una veïna que parlava el seu idioma.

El menor va explicar que el seu pare els havia portat a una cova, on va agredir-los, i que ell va poder-ne fugir, per la qual cosa immediatament es va donar l'avís a la Policia Local d'Adeje.

L'home va ser localitzat posteriorment a casa seva, situada al barri vell d'Adeje, on va ser detingut, i en principi s'havia negat a dir on era la resta de la seva família, tots de nacionalitat alemanya. L'habitatge també va ser registrat per part de la Guàrdia Civil. El menor està sota tutela judicial.