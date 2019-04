Correus va rebre 250.000 vots només dimecres i va atendre 600.000 persones

Correus va rebre només dimecres 250.000 vots per correu per a les eleccions generals i a les Corts Valencianes de diumenge i va atendre en les seves oficines més de 600.000 persones, una allau que justifica la pròrroga dels terminis del vot per correu que ha decidit la Junta Electoral Central (JEC). Segons el que estableix la JEC, els gairebé 1,35 milions d'electors que han demanat votar per correu en aquests comicis tenen fins avui a les 14 hores per dipositar les seves paperetes en les oficines postals. La coincidència de Setmana Santa amb la campanya electoral ha concentrat els tràmits en menys dies de l'habitual.