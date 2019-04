Espanya és el quart estat de la UE per la cua en percepció d'independència judicial

Espanya és el quart estat de la Unió Europea on es percep menys independència judicial, només per davant de Bulgària, Eslovàquia i Hongria, segons el darrer l'informe de la Comissió Europea sobre els sistemes judicials europeus. Així, l'Estat ha caigut dues posicions respecte a l'any anterior, quan ocupava el 6è lloc per la cua en aquest indicador, i ha passat a estar per darrere d'Itàlia i Eslovènia. D'altra banda, Espanya també ha caigut en l'indicador sobre la presència de dones al Tribunal Suprem i aquest 2018 ha passat a ser el segon estat de la UE amb menys jutgesses en aquesta alta instància judicial, només per davant de Malta que no en té cap.

Només un 15% dels jutges del Suprem espanyol són dones, mentre que a països com a Letònia, Romania, Bulgària representen més del 70%.

Independència judicial

Un 55% dels enquestats a l'Estat creuen que la independència dels tribunals espanyols és "dolenta" o "molt dolenta" i més del 40% considera que la causa és "la interferència o pressió del govern o dels polítics" als jutges. En països com Dinamarca, Finlàndia o Àustria entre el 80% i el 90% de la població percep que la independència de la justícia és "molt o bastant bona".