La Fiscalia estudia recórrer la sentència que absol Sandro Rosell

La Fiscalia de l'Audiència Nacional estudia recórrer la sentència que ha absolt l'expresident del Barça Sandro Rosell i cinc persones més que estaven acusades de blanquejar comissions pels drets audiovisuals de 24 partits de la selecció brasilera de futbol i un contracte d'esponsorització amb Nike.

La Fiscalia va començar demanant 11 anys de presó per a Rosell, però finalment va rebaixar la seva pretensió fins a sis per blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. També reclamava cinc anys per al gestor andorrà Joan Besolí, i penes d'entre 1 any i 11 mesos i 1 any i sis mesos per a la dona de l'expresident, Marta Pineda, i els altres tres acusats: Pedro André Ramos, Josep Colomer i Shahe Ohannessian. Rosell i Besolí van estar empresonats de manera preventiva gairebé dos anys.

L'Audiència ha absolt tots els acusats perquè entén que no s'han pogut acreditar les acusacions de la Fiscalia. Segons la sentència, les proves aportades per la defensa generen «dubtes», tant pel que fa a la il·legalitat de les comissions, com respecte a les sospites apuntades sobres les diferents societats.

D'altra banda, la jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso, creu que l'absolució de Sandro Rosell després de passar gairebé dos anys en presó preventiva hauria de fer qüestionar aquest instrument i veure si l'Estat espanyol compleix els índexs i estàndards en matèria de presó provisional que marca la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.