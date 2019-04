Iglesias diu que votar Podem val doble: frena la dreta i impulsa mesures socials

El candidat d'Unides Podem a la presidència del Govern, Pablo Iglesias, va assenyalar ahir que votar la seva formació «val doble» perquè serveix d'una banda per «frenar la dreta» i per una altra per tirar endavant propostes en matèria social. «Els que han pretès prendre el pèl a la gent en campanya parlant solament de Torra i de Vox es mereixen una resposta de dignitat i educació de la gent que està farta que els prenguin el pèl», va exclamar. En un míting a Vigo, Iglesias va recordar que ningú dubta que Unides Podem no arribarà a cap acord de govern ni amb Ciutadans, ni amb Vox, ni amb el PP, i que ningú no ho dubta perquè «és evident».